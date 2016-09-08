Миколаївщина отримає тисячу курсів безінтерферонової терапії для пацієнтів з гепатитами.

Про це написала на своїй сторінці у Фейсбук головний інфекціоніст України завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ ім.Богомольця професор Ольга Голубовська.

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"Відбулася зустріч з міжнародною неурядовою організацією "Лікарі без кордонів". Вони запропонували проект, згідно з яким Миколаївська область, де один з найвищих показників інфікованості гепатитами, особливо С, отримає 1000 курсів безінтерферонової терапії для різних категорій пацієнтів. Крім того, забезпечать неінвазивну діагностику фіброзу печінки сучасним обладнанням. Буде супер, сподіваюся. Це я про розширення доступу, все буде добре ...", - написала професор Голубовська.