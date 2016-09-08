У Києві за нелегальний збут трамадолу затримана власниця аптек

У Києві за нелегальний збут наркотичного засобу «Трамадол» правоохоронцями затримана власниця аптек і наркокур'єр.

Як повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва, затримання зазначених осіб відбулося на місці вчинення злочину, а саме під час поставки наркотичних засобів в аптечний заклад.

Під час обшуків у них вилучено понад 1000 капсул трамадолу. У прокуратурі зазначили, що препарат без рецепта збували за ціною 40 гривень за капсулу через мережу аптечних закладів на території міста Києва та Київської області.

Читайте такожУ Житомирській області затримали жінку, яка налагодила канал постачання метадонуКрім того, за місцем проживання власниці аптек виявлено ще близько 250 таблеток наркотичного засобу, а в квартирі наркокур'єра - незареєстровану вогнепальну зброю.

Обидва зловмисники затримані в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі дії тривають.