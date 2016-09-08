У Тернополі в підвалі багатоповерхового житлового будинку виявили 2 кг ртуті, яка частково розлилася.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, отруйний метал виявили вранці 8 вересня працівники ЖЕКу, які прибирали сміття в підвалі 9-поверхового будинку на бул. С. Петлюри. Вони викликали рятувальників.

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Рятувальники провели механічний збір розлитої металевої ртуті та демеркуризацію приміщень підвалу. Всього для подальшої утилізації було передано понад 2 кг ртуті.

На місці події працювали два відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління, оперативна група Управління та тернопільського міського відділу Управління ДСНС України в області, працівники поліції, санітарно-епідеміологічної станції та органів влади.

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Походження ртуті встановлюють правоохоронці.