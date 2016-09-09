У Тернополі вантажівка збила 4-річну дитину
Мати купувала продукти у людей на тротуарі і відвернулася. У цей момент її 4-річний син вибіг на дорогу і потрапив під колеса вантажівки, яка їхала по проїжджій частині.
У Тернополі в результаті наїзду вантажного автомобіля загинула 4-річна дитина.
Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Тернополя, пригода сталася вчора о 13 год. на вул. Мазепи.
За попередніми даними, мати купувала продукти у людей на тротуарі і відвернулася.
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В цей момент її 4-річний син вибіг на дорогу і потрапив під колеса вантажівки, яка їхала по проїжджій частині.
Дитина загинула на місці. Матір в стані шоку з місця пригоди забрала «швидка».
Правоохоронці оглянули водія, встановлено, що він був тверезий.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого).