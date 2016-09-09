У Києві зафіксовано випадки ботулізму після вживання курячих консервів

10:08, 09 вересня 2016
Новини регіонів
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Постраждалі вживали консервовану тушонку "Курка по-домашньому" .

Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві, медики зафіксували два  випадки захворювання на ботулізм.

Спеціалісти з’ясували, що постраждалі 31 серпня та 1 вересня вживали  консервовану тушонку "Курка по-домашньому" «Здорово» ТМ «Перший ряд», промислового виробництва (м. Чернігів, вул. Старобілоруська, 71 Чернігівська область, ТОВ «Фабрика Здорово», дата виготовлення 10.02.2016), придбану в магазині «Еко маркет» ТОВ «Єко»  (м. Київ, вул. Ернеста, 14 А).

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З метою запобігання захворюваності на ботулізм, суб’єктам господарської діяльності доручено посилити контроль за дотримання вимог технологічного процесу під час виробництва, якістю та умовами зберігання продукції.

Епідеміологічне розслідування триває. 

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