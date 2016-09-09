У Києві госпіталізована у важкому стані дівчина, яка випала з маршрутки

У Києві на вулиці Борщагівській з маршрутки на ходу випала і серйозно постраждала дівчина.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, ДТП сталося сьогодні близько 11.00.

У результаті падіння дівчина отримала відкриті переломи ноги, множинні травми.

Швидка, яка прибула на місце ДТП, госпіталізувала потерпілу у важкому стані.

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На місці ДТП працював патруль поліції.