У Києві госпіталізована у важкому стані дівчина, яка випала з маршрутки
12:53, 09 вересня 2016Новини регіонів
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У результаті падіння дівчина отримала відкриті переломи ноги, множинні травми.
Швидка госпіталізувала потерпілу у важкому стані / Фото: УНІАН
У Києві на вулиці Борщагівській з маршрутки на ходу випала і серйозно постраждала дівчина.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, ДТП сталося сьогодні близько 11.00.
У результаті падіння дівчина отримала відкриті переломи ноги, множинні травми.
Швидка, яка прибула на місце ДТП, госпіталізувала потерпілу у важкому стані.
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На місці ДТП працював патруль поліції.
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