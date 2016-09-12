В Одеській області від ботулізму померла жінка.

Як повідомили УНІАН у регіональному управлінні Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, померла 68-річна, мешканка Балтського району області на 4-й день від початку захворювання.

Наголошується, що при первинному зверненні за медичною допомогою 5 вересня від госпіталізації хвора відмовилася. Вже у тяжкому стані наступного дня постраждалу госпіталізували в інфекційне відділення Балтської районної лікарні. Увечері того ж дня хвора померла.

Читайте такожУ Києві зафіксовано випадки ботулізму після вживання курячих консервів

Як наголошується в повідомленні, ймовірною причиною отруєння стало вживання в їжу домашньої кров'яної ковбаси, яка була виготовлена 2-3 серпня. При обстеженні осередку фахівцями встановлено, що цей продукт вживала тільки померла.

Довідка УНІАН. Ботулізм — тяжке токсикоінфекційне захворювання, що характеризується ураженням нервової системи. Розвивається в результаті потрапляння в організм харчових продуктів, води або аерозолів, що містять отруту, що виробляється паличкою Clostridium botulinum (збудник ботулізму).