На Буковині посилено контроль за роботою лікарів ветеринарної медицини

На Буковині посилено контроль за роботою уповноважених (офіційних) лікарів ветеринарної медицини.

Про це УНІАН повідомили у Держпродспоживслужбі України.

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Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області 7 вересня 2016 року провело семінар-навчання з в.о. начальників управлінь Держпродспоживслужби в районах та м. Чернівці та уповноваженими (офіційними) лікарями ветеринарної медицини, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на забійних та м’ясопереробних підприємствах області.

Зроблено аналіз роботи уповноважених лікарів ветеринарної медицини у 2016 році та здійснення контролю державними інспекторами управлінь Держпродспоживслужби за виконанням їх посадових обов’язків, дотримання періодичності при здійсненні лабораторного контролю сировини тваринного походження, а також обговорено заходи з покращення здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на підконтрольних об'єктах.

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В.о. начальників управлінь Держпродспоживслужби районів, м. Чернівці та уповноваженим лікарям ветеринарної медицини дані чіткі завдання щодо виконання завдань, покладених на державних інспекторів Держпродспоживслужби, та щодо дотримання ветеринарно-санітарних вимог на підприємствах.