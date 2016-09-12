На Вінничині через спалах гострої токсикоінфекції госпіталізовано 28 людей
В інфекційному відділенні Тульчинської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом «гостра харчова токсикоінфекція середнього ступеню важкості» перебувають 28 хворих.
Усі потерпілі потрапили до лікарні внаслідок харчового отруєння на поминальному обіді у с. Даньківка Тульчинського району, повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі.
Дітей серед постраждалих немає. Усі хворі лабораторно обстежені, результати в роботі.
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Фахівцями управління Держпродспоживслужби у Тульчинському районі Вінницької області здійснюється комплекс протиепідемічних заходів. Під час епідрозслідування для лабораторного дослідження було відібрано 10 проб готових страв, 1 пробу води, 30 змивів із кухонного обладнання, обстежено 1 особу, яку було залучено до приготування страв, дослідження тривають.
Ситуація перебуває на контролі Держпродспоживслужби у Вінницькій області.