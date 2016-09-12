У Києві дитячі лікарні та пологові будинки забезпечені вакциною БЦЖ повністю - КМДА

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

За його словами, «вакцина БЦЖ ліофілізована / BCG vaccine freeze-dried», закуплена за кошти Держбюджету, надійшла на склад Бази спеціального медичного постачання Департаменту охорони здоров’я на минулому тижні та вже розподілена між столичними пологовими будинками та дитячими лікувально-профілактичними закладами міста.

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«Таким чином, проблему з відсутністю профілактичних щеплень проти туберкульозу, яка існувала близько року, вирішено», – заявив Поворозник.

Він також повідомив, що розподілених імунобіологічних препаратів маленьким киянам вистачить як мінімум до кінця 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2016 року Міністерство охорони здоров’я України заявило, що вживає заходів для прискорення поставок закуплених міжнародними організаціями вакцин для проведення планових щеплень за кошти 2015 року.

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Перед тим в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун наголосила, що в Україні цього року вакциновано проти туберкульозу лише 11,5% дітей.

31 серпня Супрун поінформувала, що Україна отримала 2,5 млн доз протитуберкульозної вакцини БЦЖ.