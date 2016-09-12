У Сєвєродонецьку відкриється філія Інституту серця

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, сьогодні про це домовилися голова ВЦА Юрій Гарбуз і генеральний директор ДУ «Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України», головний кардіохірург МОЗ України Борис Тодуров.

За повідомленням, на сьогоднішній день на підконтрольній Україні території Луганської області немає жодного кардіологічного відділення з ангіографією.

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«Тому існує об'єктивна необхідність організувати кардіохірургію з ангіографом і можливістю стентування при гострому інфаркті. За європейськими стандартами, на 250-300 тис. населення має бути хоча б один ангіограф. У нас не було на той момент можливості придбати за 30 млн грн новий ангіограф, тому ми залучили інвесторів. На базі обласної лікарні зараз закінчується ремонт, і ми готові в жовтні ставити ангіограф на основі партнерських відносин із обласною адміністрацією», - сказав Тодуров.

У свою чергу Гарбуз заявив про повну підтримку відкриття філії Інституту серця в області та створення повноцінного обласного кардіохірургічного відділення.