У Запорізькій області підліток отримав поранення, збираючи вибуховий пакет за інструкцією в інтернеті

У Запорізькій області підліток отримав поранення, намагаючись зібрати вибуховий пакет за інструкцією в інтернеті.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Запорізькій області, НП сталася 11 вересня ввечері у Приазовському районі.

«О 19.12 до Приазовського відділення поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що туди з діагнозом «вогнепальне поранення» госпіталізовано 15-річного підлітка», - йдеться в повідомленні.

За словами начальника відділу комунікацій ГУ Нацполіції Олександра Волкодава, встановлено, що підліток дістав поранення, коли намагався виготовити піротехнічний виріб за інструкцією з інтернету.

«За попередніми даними, кілька підлітків у гаражі намагалися виготовити вибуховий пакет: заповнили частину металевої трубки сіркою із сірників, але коли спробували забити в неї металеві предмети, стався спалах», - сказав Волкодав.

Читайте такожВ Івано-Франківській області чоловік підірвався на розтяжці на власному обійстіЗа його словами, в результаті 15-річному підлітку повністю відірвало один палець і фаланги ще чотирьох пальців руки. Постраждалий у тяжкому стані перебуває в хірургічному відділенні лікарні.

Інформацію про подію внесено до ЄРДР з кваліфікацією за ч. 1 ст. 128 Кримінального кодексу України (тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, завдане з необережності).