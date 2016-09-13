У Києві зареєстровано спалах кишкової інфекції серед учнів фізико-математичного ліцею

Як повідомили УНІАН у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, до інфекційного відділення Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2 з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція» у стані середнього ступеню тяжкості було госпіталізовано 8 учнів 8-11 класів.

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З метою встановлення причин виникнення спалаху та його ліквідації працівниками Держпродспоживслужби розпочато проведення санітарно-епідеміологічного обстеження в осередку захворювання з відбором проб харчової продукції, питної води, змивів з об’єктів довкілля для лабораторних досліджень та обстеження працівників харчоблоку школи.

Проведення протиепідемічних заходів та лабораторні дослідження тривають.

Питання перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.