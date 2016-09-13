На Івано-Франківщині 29 людей госпіталізовано з отруєнням після відзначення дня нафтовика

Як повідомили УНІАН у головному управлінні Держпродспоживслуби в Івано-Франківській області, у місті Долина після відзначення Дня працівника нафтової промисловості 11 вересня в інфекційне відділення Долинської районної лікарні було госпіталізовано перших постраждалих.

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Станом на 8.00 вівторка, 13 вересня, кількість хворих становить 29 осіб. У потерпілих спостерігається підвищення температури до 39 градусів, блювота, пронос, запаморочення. Наразі хворим надається необхідна медична допомога.

Загалом у святкуванні, яке проходило в лікувально-оздоровчому комплексі «Дружба» Долинського району, брало участь 170 людей.

Причини захворювання встановлюють спеціалісти Держпроспоживслужби та лабораторного центру МОЗ в Івано-Франківській області.