У Львові медики екстреної допомоги розпочали загальний страйк

Про це у Facebook написав активіст і депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич і оприлюднив фото медиків, які рухаються у центрі міста проспектом Чорновола, повідомляє ТСН.

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За даними активіста, основні вимоги страйкарів до Львівської обласної ради, яка є власником і засновником медичних закладів, – забезпечення 100%-го фінансування виплати зарплати та додаткових законних виплат, а також забезпечення автомобілями та реанімобілями.

"Біля Львівської обласної ради до медиків приєднаються також працівники охматдиту та перинатального центру. Однією з причин протесту стали незаконні дії Управління майном спільної власності ЛОР, яке самовільно, без рішення обласної ради внесло зміни в установчі документи екстреної медицини області, якими офіційно запровадило платну швидку медичну допомогу в області, та поставило під загрозу статус неприбутковості закладу – повідомив трудовий колектив КП ЛОР Центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф", - додав Зінкевич.

Нагадаємо, раніше українські медики обурилися новій реформі швидкої допомоги. Лікарі впевнені, що запропоновані керівником міністерства новації лише збільшать смертність.