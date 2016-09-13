На Франківщині вже 45 осіб госпіталізовані з отруєнням після святкування дня нафтовика

В Івано-Франківській області кількість людей, госпіталізованих з отруєнням після святкування професійного свята, зросла до 45 осіб; за фактом масового отруєння розпочато розслідування.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, сьогодні Долинським відділом прокуратури розпочато процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масового отруєння людей в оздоровчому комплексі, які 11 вересня святкували День працівника нафтової промисловості України.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням ) КК України.

Досудове розслідування триває, остаточна кількість потерпілих встановлюється.

Як повідомили УНІАН в головному управлінні Держпродпотребслуби в Івано-Франківській області, станом на 13.00, в інфекційне відділення Долинської центральної районної лікарні госпіталізовано 44 особи, а одного потерпілого – у Рожнятівську ЦРЛ. У лікарні також підготували ліжко-місця на випадок, якщо кількість хворих зростатиме.

Читайте такожНа Франківщині 29 осіб госпіталізовано з отруєнням після святкування дня нафтовикаВранці в Долину терміново виїхала група фахівців-інфекціоністів, керівництво департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації та головного управління Держпродпотребслуби в області.

Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківській області 29 осіб були госпіталізовані з отруєнням після святкування професійного свята. Всього у святкуванні, яке проходило в лікувально-оздоровчому комплексі «Дружба» Долинського району, взяло участь 170 осіб.