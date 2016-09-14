На Одещині зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції: постраждало 13 школярів

Як повідомили УНІАН у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, діти отримують лікування в амбулаторних умовах. Поки нових випадків захворювання не зареєстровано.

За попередніми результатами епідеміологічного розслідування групового захворювання встановлено, що виникненню спалаху сприяло недотримання гігієнічних вимог при виготовленні та зберіганні харчових продуктів у буфеті школи, наявність в асортименті продуктів, заборонених для харчування дітей тощо.

З метою встановлення причини виникнення спалаху для лабораторного дослідження відібрано 10 проб харчових продуктів, 2 проби питної води, 80 змивів, обстежено на носійство збудників кишкових інфекцій 27 осіб.

Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.

Голові Болградської районної державної адміністрації та відділу освіти Болградської РДА направлено листа для прийняття відповідних заходів реагування.

Проводиться санітарно-освітня робота з питань профілактики кишкових інфекцій серед персоналу школи, батьків, контактних та населення села.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.