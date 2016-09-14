Івано-Франківщина: кількість госпіталізованих з отруєнням зросла до 60 осіб, з них 2 - у реанімації

Як повідомили УНІАН у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, станом на ранок 14 вересня, 54 потерпілих перебувають в інфекційному відділенні Долинської центральної районної лікарні, ще двоє – у реанімації цієї лікарні, троє людей у інфекційному Рожнятівської районної лікарні та ще один хворий – на амбулаторному лікуванні у фельдшерсько-акушерському пункті села Іванівка Рожнятівського району.

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Попередній діагноз захворювання – «гострий гастроентероколіт, харчова токсикоінфекція».

13 вересня фахівці Долинського міськрайонного відділу Держустанови «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» провели епідрозслідування спалаху гострої кишкової інфекції. На об`єкті виникнення провели заключну дезінфекцію, відібрали змиви на контроль якості дезінфекції.

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Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківській області 12-13 вересня 45 людей були госпіталізовані з отруєнням після відзначення професійного свята – Дня працівника нафтової галузі. Загалом у святкуванні, яке проходило в лікувально-оздоровчому комплексі «Дружба» Долинського району, брало участь 170 людей.