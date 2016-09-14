У Сумах внаслідок отруєння грибами один чоловік помер, ще двоє - у важкому стані
14:34, 14 вересня 2016Новини регіонів
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У Сумах 13 вересня внаслідок отруєння грибами помер 37-річний чоловік, його родичі – 51-річні чоловік і жінка – у тяжкому стані госпіталізовані до міської клінічної лікарні №5.
51-річні чоловік і жінка у важкому стані госпіталізовані в міську клінічну лікарню / newsru.co.il
Як повідомили УНІАН у департаменті інформації Сумської міськради, це перший цього року випадок отруєння грибами у Сумах.
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За попередніми даними, причиною отруєння людей стало вживання в їжу сироїжок і піддубників, зібраних у районі підприємства «Сумихімпром».
Всього у Сумській області з початку року зареєстровано 15 випадків отруєння грибами (в тому числі 5 – до вересня), 3 людей померли.
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