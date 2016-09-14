У Харкові масове звернення дітей до медиків з симптомами отруєння

У Харкові через масове звернення дітей за медичною допомогою з симптомами отруєння на карантин закрили школу №69.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 14 вересня, на своїй сторінці у «Фейсбук» написав директор департаменту інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко.

«Сьогодні з 290 учнів школи на уроки не з'явилися близько третини учнів. Серед присутніх - чимало таких, хто звернувся за медичною допомогою з однаковими симптомами: нудота. Разом з дітьми на погане самопочуття скаржаться і деякі вчителі, а також батьки. Звернулися за медичною допомогою на даний момент 80 осіб, з них тільки п'ятдесят вчора їли в шкільній їдальні. Одна дитина госпіталізована у 8-у інфекційну», - написав Сидоренко.

Читайте такожІвано-Франківщина: кількість госпіталізованих з отруєнням зросла до 60, з них 2 - в реанімаціїЗа його відомостями, попередній діагноз лікарів - ротавірус або ентеровірус.

«Точніше скажуть, коли прийдуть результати аналізів. Природно, в шкільній їдальні буде проведена перевірка. Природно, про її результати повідомимо. Поки ж школа закривається на карантин. На який час? До поліпшення епідеміологічної обстановки», - підкреслив він.

Сидоренко також підкреслив, що в даній школі навчаються лише учні 5-11 класів, які не отримують ніякого безкоштовного харчування.