У Запорізькій області затримано підозрюваних у збуті прекурсорів для виготовлення наркотиків

У Запорізькій області в понеділок, 12 вересня, затримали групу підозрюваних у збуті прекурсорів для виготовлення наркотиків.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Запорізькій області, канал постачання і збуту медичних препаратів, віднесених до розряду прекурсорів, було виявлено співробітниками управління кримінальної поліції.

Читайте такожУ Дніпрі ліквідували нарколабораторію з промислового виробництва метамфетаміну«Дані медичні препарати - «Ефіна», «Акатар», «Трайфед» і «Цирус», згідно з чинним законодавством, заборонені до обігу на території України, але використовувалися наркозалежними особами для виготовлення особливо важких наркотиків метамфетамін, амфетамін, перветін. Під час проведення оперативно-розшукових заходів і оперативних закупівель встановлено, що приблизний обіг злочинної групи за добу становив у середньому 150 доз препарату, що за підрахунками становить близько 500 тис. грн на місяць», - повідомили у відділі комунікацій.

Як уточнили УНІАН в управлінні кримінальної поліції ГУ Нацполіції в Запорізькій області, група, до складу якої входило 5 осіб, була затримана в понеділок, 12 вересня.

«Цього ж дня були проведені обшуки місць проживання та транспортних засобів членів злочинної групи, під час яких було виявлено та вилучено близько 100 доз заборонених препаратів, вогнепальну і холодну зброю, а також кошти в національній та іноземній валюті, одержані злочинним шляхом», - повідомили в поліції.

Читайте такожНаказ №494 МОЗ врегулював питання щодо адекватного знеболення важкохворих На сьогодні дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 3 ст. 311 КК України – «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів». Ведеться слідство.