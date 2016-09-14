У дитячому діагностичному центрі Києва стартував проект "Поліклініка без черг"

В Київському міському дитячому діагностичному центрі презентували проект «Поліклініка без черг», який з сьогоднішнього дня запрацював у медзакладі в тестовому режимі.

Як повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації, проект розробили київські стартапери. У разі успіху сервісу «Поліклініка без черг» у цьому закладі, його планують поширити у всіх закладах охорони здоров'я столиці.

У презентації сервісу взяв участь заступник голови КМДА Микола Поворозник. «Завдяки впровадженню цього проекту кияни, нарешті, забудуть про довгі черги в установах охорони здоров'я і зможуть, за європейським принципом, записатися на прийом до лікаря будь-яким доступним і зручним способом. Це і інтернет, і мобільні додатки, і термінали, які будуть розміщені в холах поліклінік», – сказав Поворозник.

Він зазначив, що ніхто не скасовує традиційний запис до лікаря через реєстратуру особисто та по телефону.

Читайте такожДитячі лікарні та пологові будинки забезпечені вакциною БЦЖ повністю - КМДАКрім того, сьогодні в Київському міському дитячому діагностичному центрі презентували навігацію Центру – систему орієнтації, завдяки якій кожен відвідувач зможе вільно попасти в потрібне йому приміщення. «Навігація зорієнтує пацієнтів, які прийшли в лікувальний заклад, на якому поверсі знаходиться потрібне їм відділення. Для цього різними кольорами позначені назви відділень з зазначенням поверху і нумерацією кабінетів, тобто застосований принцип кольорового зонування. Надалі, колір вибраного відділення супроводжує пацієнта до потрібного йому кабінету. Цей проект буде представлений для громадського обговорення, а в разі схвалення громадськістю застосований у всіх закладах охорони здоров'я столиці», – сказав Поворозник.