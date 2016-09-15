В Одесі почали перевірку елітного ресторану, в якому отруїлося понад 20 осіб

В Одесі почали перевірку елітного ресторану Sea Grill, розташованого в курортній зоні, в якому отримали харчове отруєння понад 20 осіб, які відзначали в закладі весілля.

Читайте такожУ Харкові масове звернення дітей до медиків з симптомами отруєнняЯк повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної служби України в Одеській області з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, 13 вересня у відомство надійшло оперативне повідомлення про те, що в Одеську інфекційну лікарню госпіталізовано 4 людини, які 10 вересня відзначали весілля у вищеназваному ресторані. Пізніше було госпіталізовано ще двоє.

«Зареєстровано захворювання харчовою токсикоінфекцією. На святкуванні було понад 100 осіб. Всього за медичною допомогою звернулося понад 20 осіб, з яких шість – у лікарні», - зазначили в управлінні.

Стан хворих оцінюється як середньої тяжкості.

Читайте такожІвано-Франківщина: кількість госпіталізованих з отруєнням зросла до 60, з них 2 - в реанімаціїЗ метою встановлення причин виникнення спалаху та його ліквідації працівниками служби розпочато обстеження ресторану з відбором проб харчової продукції, питної води, змивів з об'єктів навколишнього середовища для лабораторних досліджень та обстеження його працівників.