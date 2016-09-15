В Івано-Франківській області кількість госпіталізованих з отруєнням зросла до 75 осіб

В Івано-Франківській області кількість госпіталізованих з отруєнням після святкування Дня працівника нафтової галузі зросла з 60 до 75 осіб.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, станом на ранок 15 вересня, госпіталізовано вже 75 осіб (69 з них лікуються в інфекційному відділенні Долинської центральної районної лікарні, 6 осіб - в інфекційному відділенні Рожнятівської центральної районної лікарні Івано-Франківської області).

Читайте такожІвано-Франківщина: кількість госпіталізованих з отруєнням зросла до 60, із них 2 - у реанімаціїПопередній діагноз госпіталізованих - «гострий гастроентероколіт, харчова токсикоінфекція». Під час святкування вони їли м'ясні страви, рибу, соуси декількох видів, салати з курячим філе і з пекінською капустою, заправлені майонезом.

Стан хворих - середнього ступеня тяжкості.

За даними ДСНС, тривають заходи з локалізації та ліквідації спалаху, проводяться подвірні обходи, обстеження домашніх вогнищ.

Читайте такожВ Одесі почали перевірку елітного ресторану, в якому отруїлися понад 20 осібЯк повідомляв УНІАН, в Івано-Франківській області 12-14 вересня 60 осіб були госпіталізовані з отруєнням після святкування професійного свята в лікувально-оздоровчому комплексі «Дружба» Долинського району. В ньому брали участь 170 осіб.