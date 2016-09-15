У Черкаській області 12 осіб захворіли на сальмонельоз після поминального обіду в кафе

У селищі Чорнобай Черкаської області 12 осіб захворіли на сальмонельоз після поминального обіду в місцевому закладі громадського харчування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Золотоніської місцевої прокуратури, за виявленим фактом масового отруєння людей відкрито кримінальне провадження за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу України.

Люди почали звертатися за медичною допомогою з 13 вересня. На сьогодні в районну лікарню госпіталізовано 12 дорослих.

Читайте такожВ Івано-Франківській області кількість госпіталізованих з отруєнням зросла до 75 осібУсім постраждалим призначено і проводиться курс лікування, за контактними особами встановлено медичне спостереження. Відібрані зразки змивів з кафе на патогенну та умовно-патогенну флору, зразки питної води і продуктів. Епідеміологічне розслідування триває.