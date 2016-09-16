У Києві бійці АТО, які потребують складного протезування, отримуватимуть кошти за новим порядком

Як передає кореспондент УНІАН, за внесення відповідних змін до рішення Київради від 9 жовтня 2014 року «про надання додаткових пільг та гарантій учасникам АТО та членам їхніх сімей» проголосували 94 з 102 депутатів.

За словами доповідача з даного питання, члена постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Алли Шлапак, на цей час бійці АТО отримують з міського бюджету компенсацію витрачених на лікування коштів. Розмір компенсації базується на медичних довідках та відповідних документах, що пред’явлені органам влади. Таким чином, перед тим як лікуватись, людина має знайти необхідні кошти деінде сама.

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Зважаючи на ситуацію, зазначила депутат, підготовлено зміни в попереднє рішення Київради. Відповідно до них, боєць АТО, який потребує складного протезування, надавши перелік певних документів, тепер зможе отримати відповідні кошти на лікування з міського бюджету перед тим, як лягає в стаціонар.

Згідно з рішенням, кошти виділятимуться на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в стаціонарних умовах, ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока.

Для отримання коштів на стаціонарне лікування подається заява, до якої додаються: копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, копія документів про участь в антитерористичній операції та довідка закладу охорони здоров’я про необхідність стаціонарного лікування із зазначенням суми витрат на нього.

Розмір фінансової допомоги буде визначатися комісією в кожному конкретному випадку, однак це не може перевищувати 900 розмірів встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб.