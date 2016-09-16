У київських лікарнях планують запровадити онлайн запис на прийом до лікарів
11:00, 16 вересня 2016Новини регіонів
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Київрада доручила Департаменту охорони здоров'я спільно з Департаментом економіки та інвестицій КМДА розробити проектно-кошторисну документацію для створення онлайн системи запису на прийом до лікарів у комунальних медзакладах міста.
Київрада доручила розробити систему онлайн запису на прийом до лікарів у комунальних медустановах / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київради. Його підтримали 67 з 99 депутатів.
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Згідно з рішенням, через 2 місяці КМДА має повідомити про хід виконання доручення та вжиті заходи.
Член постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Алла Шлапак запевнила, що реалізація рішення не потребує видатків з міського бюджету.
За її словами, реалізація проекту можлива за рахунок залучення інвестиційних коштів.
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