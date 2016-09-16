На "Радикалі" залишається сотні тисяч тонн небезпечної ртуті, що загрожує здоров'ю киян

Як передає кореспондент УНІАН, за направлення відповідного звернення до уряду проголосували 67 зі 102 депутатів Київради.

Як зазначила доповідач з даного питання, член екологічної комісії Київради Ганна Сандалова, уже декілька років у Деснянському районі міста на території заводу «Радикал» залишається близько 200 тис. тонн відходів, що містять ртуть, які загрожують здоров’ю киян.

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Вона наголосила на необхідності невідкладно вирішити питання щодо виділення фінансування на вивезення отруйних хімікатів зі столиці.

У зверненні депутати Київради звертають увагу уряду, що ВАТ “Радикал” було введено в експлуатацію у 1951 році. Товариство було монополістом з виробництва деяких видів синтетичних матеріалів, зокрема пінополіуретану, бертолетової солі, гермобутилу, хімічних засобів захисту рослин. У липні 1996 року роботу підприємства зупинили, але з порушеннями норм виведення потужностей з експлуатації. Залишки хімічних речовин не було вивезено з підприємства, що призвело до складної екологічної ситуації та створило загрозу здоров'ю мешканцям Києва.

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Як зазначається у зверненні, що на сьогодні є кілька варіантів проведення демеркуризаційних робіт на промисловому майданчику. Зокрема пропонується утилізація чи захоронення всіх відходів на полігоні ТОВ “Микитртуть” або ж за межами України. Вирішити це питання за рахунок столичного бюджету неможливо — у бюджеті міста на 2016 рік очікується надходження екологічного податку в сумі лише 32,6 млн грн, а тому виділення державних бюджетних асигнувань є вкрай необхідним.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році з заводу «Радикал» було вивезено близько 93 тонн хлорвмісних токсичних відходів, у попередні роки - 50 тонн.

1 березня 2016 року у Міністерстві екології та природних ресурсів України заявили, що не мають коштів на вивезення токсичних відходів з території заводу «Радикал».