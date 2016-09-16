У Мукачеві чоловік госпіталізований з опіками руки в результаті вибуху газу

Сьогодні на вулиці Пушкіна в Мукачеві стався вибух, в результаті якого власник квартири отримав опіки руки.

Як наголошується в повідомленні відділу комунікації поліції Закарпатської області, 16 вересня о 12:10 мукачівським правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в будинку на вулиці Пушкіна, 36 стався вибух.

«За попередніми даними, причиною вибуху став витік природного газу», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Черкаській області чоловік отримав важкі травми, розбираючи снарядЗа словами власника квартири, коли він підходив до вхідних дверей, відчув сильний запах газу. Як тільки чоловік повернув ключ у замку, його відкинуло вибуховою хвилею. З опіками руки 47-літній житель Мукачева доставлений в міську клінічну лікарню.

Вогнем пошкоджено стелю приміщення, вибухом вибито вікна. На місці події працюють пожежники, рятувальники і поліцейські.