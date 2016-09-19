Епідеміологи спростовують інформацію щодо випадків тифу на Львівщині

Про це УНІАН повідомили у Державній службі України з питань безпечності продуктів та захисту споживачів.

Звернень та госпіталізації осіб із підозрою на захворювання черевним тифом не було.

Епідситуація на території Львівської області благополучна.

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Черевний тиф викликається бактерією Salmonella typhi. Черевнотифозними паличка здатна зберігати життєздатність у навколишньому середовищі до декількох місяців, деякі харчові продукти є сприятливим середовищем для її розмноження (молоко, сир, м’ясо, фарш). Мікроорганізми легко переносять заморожування, кип’ятіння та хімічні дезінфектанти діють на них згубно.

Резервуаром і джерелом черевного тифу є хвора людина і носій інфекції. У разі формування хронічного носійства людина може виділяти збудника протягом усього життя, представляючи найбільшу епідеміологічну небезпеку для оточуючих. Особливо небезпечними є бактеріоносії ‚ які працюють на підприємствах громадського харчування, харчової промисловості, у лікувальних та дитячих установах.

Виділення збудника відбувається з сечею і калом. Шлях зараження – водний, харчовий та контактно-побутовий. Інфікування відбувається при вживанні води із забруднених фекаліями джерел, харчових продуктів, недостатньо оброблених термічно. У поширенні черевного тифу беруть участь мухи, які переносять на лапках мікрочастинки фекалій. Пік захворюваності відзначається в літньо-осінній період.

Загальна профілактика черевного тифу полягає в дотримання санітарно-гігієнічних нормативів щодо забору води для використання в побуті і зрошення сільськогосподарських угідь, контролі над санітарним режимом підприємств харчової промисловості та громадського харчування, над умовами транспортування і зберігання харчових продуктів. Індивідуальна профілактика передбачає дотримання особистої гігієни та гігієни харчування, ретельне Миття вживаються в сирому вигляді фруктів і овочів, достатня термічна обробка м’ясних продуктів, пастеризації молока.

З метою специфічної профілактики (за епідеміологічними показниками у віці після 7 років) використовуються вакцини.