Мешканці Новолуганська нарешті отримали гуманітарну допомогу

Сьогодні, 19 вересня, мобільна бригада Гуманітарного штабу Ріната Ахметова змогла доставити допомогу в Новолуганське, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Жителі цього селища повинні були отримати продуктові набори ще тиждень тому, але волонтери Штабу зіткнулися з проблемами перетину внутрішніх блокпостів і не змогли потрапити в населений пункт.

Читайте також200 тисяч продуктових наборів: хто і як доставляє гуманітарну допомогу в "сіру зону"«Інцидент стався 13 вересня. Військові відмовилися пропустити волонтерів Штабу з гуманітарною допомогою. Ми відразу ж відправили офіційний запит в Штаб АТО і протягом декількох днів отримали дозвіл на доставку гуманітарної допомоги. Але навіть з цим дозволом дістатися до Новолуганського було не просто, нас не відразу погодилися пропустити на блокпосту. Через це видача гуманітарної допомоги почалася о 14 годині (замість 9-ої) і триватиме до пізнього вечора», ‒ розповідає Наталія Баришпольська, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

Читайте такожУ Києві пройшов тренінг Фонду Ахметова для наставників дітей-сирітПроект мобільних бригад Гуманітарного штабу був запущений в травні 2015 року. Мобільна доставка продуктів дозволяє надати допомогу людям у «сірій зоні», а також у віддалених населених пунктах на непідконтрольній території, де немає можливості відкрити стаціонарний пункт видачі. Станом на 19 вересня мобільні волонтери доставили і видали понад 205 тисяч продуктових наборів по обидві сторони лінії зіткнення.