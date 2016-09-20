У Вінницькій області від вибуху снаряду загинув 8-річний хлопчик, ще один отримав важкі поранення

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Вінницькій області, за попередньою інформацією, вибух стався під час гри дітей на полі за селом. «Вірогідно, що хлопчики знайшли частину снаряду, який міг викопати трактор під час оранки. З цікавості вони занесли його на територію лісопосадки та намагалися розібрати», - зазначається в повідомленні.

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На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Крім того, виїхали фахівці вибухо-технічного відділу поліції та кінологи зі службовими собаками для обстеження території на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів.

За фактом загибелі дитини відкрито кримінальне провадження за ст.115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.