У Вінницькій області від вибуху снаряду загинув 8-річний хлопчик, ще один отримав важкі поранення
Вчора біля села Тягун Іллінецького району Вінницької області в результаті вибуху снаряда часів Другої світової війни загинув 8-річний хлопчик і важко поранений 9-річний.
Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Вінницькій області, за попередньою інформацією, вибух стався під час гри дітей на полі за селом. «Вірогідно, що хлопчики знайшли частину снаряду, який міг викопати трактор під час оранки. З цікавості вони занесли його на територію лісопосадки та намагалися розібрати», - зазначається в повідомленні.
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На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Крім того, виїхали фахівці вибухо-технічного відділу поліції та кінологи зі службовими собаками для обстеження території на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів.
За фактом загибелі дитини відкрито кримінальне провадження за ст.115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.