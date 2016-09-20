У мешканця Дніпра вилучили метамфетаміна на понад 1 млн грн

Як повідомили УНІАН в управлінні з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, психотропну речовину виявили в автомобілі зловмисника у минулі вихідні.

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Зокрема, він перевозив понад 1 кг готового метамфетаміну, розфасованого у сліп-пакети та підготовленого до подальшої реалізації. Також правоохоронці виявили в автомобілі 1 літр рідкого метамфетаміну, який тільки планувалося переробити на порошок.

Згідно з повідомленням, вдома у розповсюджувача психотропної речовини вилучено «марихуану», електронні ваги та шприци із прекурсорами, заховані у подушку.

Чоловік планував збувати свій товар у середовищі наркозалежних Дніпра та Дніпропетровської області.

На даний момент встановлюється місцезнаходження лабораторії і де метамфетамін міг вироблятися.

Усе вилучене направлено на експертне дослідження. Відкрито кримінальне провадження за ст.. 307 Кримінального кодексу (виготовлення та збут наркотичних та психотропних речовин), додали в департаменті.