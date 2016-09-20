Дитячий протитуберкульозний санаторій в Одесі планують перепрофілювати у центр відпочинку інвалідів
Мер Одеси Труханов ініціює перетворення дитячого протитуберкульозного санаторію «Ластівка», розташованого в курортній зоні, у центр відпочинку для інвалідів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час апаратної наради.
Він зазначив, що санаторій розташований на території площею близько 4 га, оздоровлення в «Ластівці» за зміну зараз проходять близько 40 дітей.
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«Думаю, буде правильно зробити цілорічний центр реабілітації та відпочинку на базі санаторію «Ластівка», в основному для візочників та дітей з порушенням опорно-рухового апарату... Територія шикарна, повітря хороший, біля моря... Необхідно продумати технічні можливості для реалізації цього», – заявив мер.
Як підкреслив Труханів, до МОЗ буде зроблено відповідне звернення.
Довідка УНІАН. Дитячий протитуберкульозний санаторій «Ластівка» розташований у курортному районі Одеси, недалеко від узбережжя Чорного моря, за адресою Дача Ковалевського,9. «Ластівка» — єдиний в регіоні медзаклад протитуберкульозного профілю.