В Одесі госпіталізовано водія, якого травмувало дерево

В Одесі штормовий вітер повалив близько 70 дерев, в області знеструмлено 24 населених пункти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, станом на 13.00, в Одесі штормовим вітром повалено 67 дерев і 29 великих гілок більше ніж за 40 адресами в усіх чотирьох районах міста.

На вулицях Іспанській і Генерала Петрова дерева впали на електричні дроти, на Фонтанській дорозі, Гайдара, Гаваною, Сєрова, Академіка Корольова - на автомобілі, на вулицях Палубна, Гаванна, Скісна і Середня дерева, які впали, перегородили проїжджу частину, на Сєрова дерево впало на дах житлового будинку тощо.

Як повідомив УНІАН представник міськради, одне з дерев впало на машину, травмувавши водія, якого було госпіталізовано.

Від зливи і вітру постраждав елітний клуб «Ібіца», розташований в Аркадії, неподалік від клубу автомобіль провалився під землю.

Роботи з ліквідації наслідків стихії тривають, комунальні служби міста поетапно усувають наслідки негоди.

В першу чергу працівники КП «Міськзелентрест» та КП «ЖКС» звільняють від повалених дерев і гілок дороги і внутрішньоквартальні проїзди.

Фахівці КП «Міські дороги» також працюють на вулицях міста, відпомпуючи воду з проїжджої частини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС в області, в Одеській області сталося аварійне відключення електромереж в 24-х населених пунктах: у Бєлгородському - 2; Ізмаїльському - 3; Кілійському - 1; Тарутинському - 4; Білгород-Дністровському - 7; Комінтернівському - 5, Овідіопольському - 2.

На відновлення електромереж від ПАТ «Одесаобленерго» задіяно 11 бригад.

«В Одесі падає дощ, вітер північно-східний до 12 м/с, місцями пориви до 18 м/с», - зазначили в прес-службі.

Рятувальники надають допомогу транспортним засобам, які застряглим у воді. Зокрема, відбуксирували в Одесі три автомобілі, в селищі Шабо витягли маршрутний автобус з підтопленої ділянки дороги на безпечне місце.

Також в смт Овідіополь, селі Олександрівка і в житловому масиві Чорноморка рятувальники проводять роботи з відкачування води з територій приватних житлових будинків.

Читайте такожПрогноз погоди на серпень і вересень«На вулиці Лазо в місті Білгород-Дністровський на підтопленій зливою території залізничного проїзду під мостом застрягли два автомобілі», - розповіли в прес-службі. За допомогою троса надзвичайники відбуксирували автомобілі на безпечну частину автодороги.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні через сильний дощ зупинено рух більшості маршрутів міського електротранспорту. Утворилися затори у всіх районах міста, на деяких ділянках протяжність заторів в кілька кілометрів.

За добу випало більш як дві місячні норми опадів, востаннє така кількість опадів фіксувалося 129 років тому – у 1887 році.