В Одесі учасники АТО проходять курс дельфінотерапії

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони України, в Одесі фахівці відділення психофізіології та психологічної реабілітації Науково-дослідного центру Збройних Сил України «Державний океанаріум» спільно з адміністрацією дельфінарію «Немо» організували курс дельфінотерапії для реабілітації військовослужбовців ВМС, які брали участь у проведенні АТО.

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«Для одеських дельфінотерапевтів це абсолютно нове заняття, адже з бійцями, які потрапили в кризові ситуації, такі сеанси проведено вперше», - відзначили у прес-службі.

За словами начальника «Державного океанаріуму», кандидата психологічних наук Андрія Дончака, в даний час психологічна і психофізіологічна реабілітація є перспективними напрямами. В їх основі - комплекс медико-психологічних, педагогічних і соціальних заходів, спрямованих на відновлення і корекцію порушених психічних функцій, станів, особистісного і соціального статусу поранених, інвалідів, осіб, які перенесли захворювання, а також людей, які отримали психічну травму.

Він відзначив, що психофізіологічна реабілітація є частиною системи реабілітації та спрямована на відновлення психофізіологічних функцій у постраждалого.

«Її значення для сучасного війська у зв'язку зі збільшенням психічних і фізичних навантажень у військовослужбовців у процесі військово-професійної діяльності набуває важливого значення. Це напрям діяльності особливо важливий при веденні АТО і відновленні військовослужбовців ВСУ, які дістали психологічних трав під час ведення бойових дій», - сказав Дончак.

За його словами, значна частина особового складу «Державний океанаріум» виконувала завдання в районі проведення АТО.

«Тому наші вчені чітко розуміють всі проблеми, з якими стикаються військовослужбовці», - відзначив начальник «Державного океанаріуму».