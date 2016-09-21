Одеська міськрада виділить 14,7 млн грн на житло для дітей-сиріт

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати прийняли сьогодні під час засідання сесії.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, - понад 14,662 млн грн. Всі кошти планується виділити з бюджету міста.

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Зазначається, що станом на 1 червня 2016 року на обліку служби у справах дітей міськради перебувало 1266 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких на повному державному забезпеченні - 203 дитини. Мають житло 1050 дітей, з яких 223 - на правах власників або співвласників, за 827 - закріплено право користування житлом.

За даними проведеної в травні-червні інвентаризації житла, що належить дітям вищеназваної категорії, капітального ремонту потребує житло 6 дітей.

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На обліку районних адміністрацій міськради перебувають 258 дітей на пільгове отримання житла. З них: у Суворовському районі – 29 осіб, у Київському - 43, Малиновському - 77, у Приморському – 109 осіб.

У 2016 році за рахунок коштів бюджету Одеси розпочато будівництво житлового будинку в Суворовському районі для осіб, які, згідно з чинним законодавством України, потребують поліпшення житлових умов. За умови необхідного фінансування термін будівництва житлового будинку становитиме 2 роки. Введення в експлуатацію планується в 2017 році. Передбачається, що в цьому будинку отримає житло частина дітей, які перебувають на обліку.

Кошти спрямовуватимуться також на придбання квартир у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках, будівництво житла, на капітальний ремонт житла дітей, дитячих будинків сімейного типу та ін.