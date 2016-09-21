У День миру штаб Ахметова відправив на Донбас 250-у автоколону з допомогою

250-ту автоколону з гуманітарною допомогою сьогодні, 21 вересня 2016 року, відправив до Донецька Штаб Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

21 двадцятитонна машина везе в логістичний центр Штабу на «Донбас Арені» 420 тонн продуктів. Планується, що вдень автоколона пройде митну і фіскальну перевірку на КПВВ «Новотроїцьке».

«Сьогодні День Миру. Символічно, що 21 вересня ми відправляємо 21 машину. Це 250-та колона з допомогою жителям Донбасу. Мир – це те, чого найбільше хочуть люди, яким ми веземо допомогу. Старики і діти не можуть подбати про себе самі. Вони і в мирний час часто потребували підтримки, а з приходом війни їм доводиться виживати. Регулярна допомога від Ріната Ахметова – це єдине, на що вони розраховують», – розповів Максим Ровінський, керівник департаменту зовнішніх зв'язків Штабу.

З доставленого сьогодні гуманітарного вантажу волонтери сформують 50 000 дорослих продуктових наборів.

Читайте також200 тисяч продуктових наборів: хто і як доставляє гуманітарну допомогу в "сіру зону"За 2 роки роботи Гуманітарний штаб відправив на Донбас 5 660 фур з продуктами. Якщо вишикувати їх в ряд, то отримана лінія зможе з'єднати Донецьк і Маріуполь. За цей час в логістичні центри Штабу в цих містах колони доставили понад 113 тисяч тонн продуктів. Робота побудована системно, щоб допомогу людям видавали вчасно і в максимально комфортних для них умовах. Щомісяця отримують продуктові набори 400 тисяч людей похилого віку, інвалідів, одиноких батьків і ще 8 найбільш соціально незахищених категорій.

Читайте такожШтаб Ахметова попереджає про шахраїв, які продають ліки "від гумшабу" Станом на 21 вересня 2016 року, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова видав 9 млн 734 тис. наборів виживання по обидві сторони лінії зіткнення.