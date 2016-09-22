У Києві установи охорони здоров'я підключать до опалення за індивідуальними замовленнями

Всі заклади охорони здоров'я столиці будуть підключати до тепла за індивідуальними заявками керівників установ.

Читайте такожУ дитячому діагностичному центрі Києва стартував проект "Поліклініка без черг"Як йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, про це сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«За інформацією профільного департаменту, в ході підготовки медичних закладів комунальної власності міста Києва до роботи в осінньо-зимовий період проведено ряд робіт, всі заклади охорони здоров'я готові до прийому теплоносія», – розповів Поворозник.

За його словами, на підготовку до осінньо-зимового періоду вже виділено близько 12 млн грн, які спрямовані на прочищення і промивання систем опалення та водопостачання, ревізію кранів, засувок та іншої запірної арматури, ремонт фасадів та герметизацію стиків, ремонт покрівель, заміну та утеплення вікон, постачання вугілля для котелень.

Читайте такожУ Києві бійці АТО, які потребують складного протезування, будуть отримувати кошти за новим порядком«Головні лікарі несуть персональну відповідальність за проведення організаційних і технічних заходів, які забезпечать комфортну температуру в лікувальних і поліклінічних установах. Всі проблеми, які можуть виникнути під час запуску, повинні усуватися негайно. Я особисто вибірково перевірю установи охорони здоров'я, за кожний виявлений недолік відповідатиме головний лікар», – попередив Поворозник.