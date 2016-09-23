У Харківській області через отруєння алкоголем 6 шість осіб, ще 2 - у важкому стані

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, станом на сьогодні ще двоє людей перебувають у важкому стані в лікарні Вовчанська.

За даними прокуратури, вчора, 22 вересня, затримана жінка, за попередньою інформацією, господиня кількох магазинів у Вовчанському районі. Затримання відбулося в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (вбивство; незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

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"На цей момент є інформація, що після купівлі в магазинах цієї жінки і вживання алкогольних напоїв невідомого походження померли 6 мешканців Вовчанського району. Ще двоє перебувають у важкому стані в лікарні", - йдеться у повідомленні прокуратури.

У відомстві зазначили, що правоохоронці вже провели частину обшуків в магазинах. Вилучені та відправлені на експертизу ємності з рідинами. Перевіряється інформація про постраждалих в інших районах.

Упродовж найближчої доби буде вирішуватися питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваної. Прокуратура наполягатиме на утриманні під вартою.