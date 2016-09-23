На Вінниччині госпіталізовано 11 людей, які отруїлися у кафе

Протягом 20-22 вересня до інфекційного відділення Ладижинського міського територіального медичного об’єднання з попереднім діагнозом: «гострий гастроентероколіт середнього ступеню важкості» було госпіталізовано 11 дорослих осіб.

Фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області проводиться епідрозслідування в осередку захворювання та комплекс протиепідемічних заходів.

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З метою встановлення причин виникнення захворювань для лабораторних досліджень у кафе «Орхідея» відібрано 4 проби харчових продуктів, 30 змивів з кухонного обладнання та посуду кафе, 1 пробу питної води. Лабораторні дослідження тривають.

Питання перебуває на контролі територіального органу Держпродспоживслужби у Вінницькій області.