В Одесу доставили 9 бійців, поранених в зоні АТО
12:07, 23 вересня 2016Новини регіонів
224
В Одесу в доставили 9 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.
До Одеси бійців доставили літаком / Фото: УНІАН
Про це повідомив волонтер Андрій Танцюра в Facebook.
За його словами, двоє бійців – у важкому стані.
«Зустріли борт... 9 хлопців...,2 важких», - написав волонтер.
До Одеси бійців доставили літаком, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх доправили у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter