В Одесу доставили 9 бійців, поранених в зоні АТО

Про це повідомив волонтер Андрій Танцюра в Facebook.

За його словами, двоє бійців – у важкому стані.

«Зустріли борт... 9 хлопців...,2 важких», - написав волонтер.

До Одеси бійців доставили літаком, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх доправили у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.