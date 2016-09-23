В Одесу доставили 9 бійців, поранених в зоні АТО

12:07, 23 вересня 2016
Новини регіонів
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В Одесу в доставили 9 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.

раненые / Фото: УНИАН

Про це повідомив волонтер Андрій Танцюра в Facebook.

За його словами, двоє бійців – у важкому стані.

«Зустріли борт... 9 хлопців...,2 важких», - написав волонтер.

До Одеси бійців доставили літаком, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх доправили у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.

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