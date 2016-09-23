Івано-Франківщина: у Калушу - спалах масового кишкового отруєння

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, Калуською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом масового отруєння у одному із закладів харчування міста.

Встановлено, що 22 вересня до інфекційного відділення Калуської районної лікарні з отруєнням попередньо госпіталізовано 12 осіб у стані середньої тяжкості.

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Як повідомив керівник місцевої прокуратури Микола Мартин, розслідування проводиться за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України. З метою встановлення всіх обставин масового отруєння залучено спеціалістів Івано-Франківського обласного лабораторного центру.

Наразі досудове розслідування триває, остаточна кількість потерпілих встановлюється.

За інформацією місцевих Інтернет-видань потерпілі відвідували заклад громадського харчування – ресторан-піцерію «Палермо».