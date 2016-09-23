На Харківщині кількість померлих від отруєння алкоголем зрослa до 12 осіб

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів. (УНІАН: раніше прокуратура Харківської області повідомляла про шістьох померлих внаслідок отруєння алкоголем).

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Так, за даними Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, 22 вересня серед жителів області було зареєстровано 19 випадків отруєнь алкогольними напоями (вірогідно, сурогат).

«Із загальної кількості постраждалих станом на 10.30 23 вересня 12 осіб померло. Управління охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації та Головного управління ДСНС підтвердили дану інформацію», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як уточнили у Держпродспоживслужбі, у Вовчанському районі отруїлося 10 осіб, з них 8 – померло. «Алкогольні напої постраждалі придбали на розлив в магазині «Мрія» с. Охримівка. У населених пунктах, де зареєстровано отруєння (с. Охримівка та с. Жовтневе Друге) проводяться подвірні обходи», - зазначили у відомстві.

В Ізюмському районі отруїлося 4 громадяни, які вживали алкогольний напій на розлив в магазині с. Іванчуківка, з них 2 – померло, один постраждалий втратив зір, один перебуває в задовільному стані в ЦРЛ району.

У Харківському районі алкоголем отруїлися 3 жителів с. Кутузівка, з них 2 - померли. Один з постраждалих перебуває на лікуванні у Харківській обласній клінічній лікарні, зазначається в повідомленні.

У місті Харків за медичною допомогою після вживання алкоголю звернулося двоє осіб. Один перебуває на лікуванні в Харківській міській клінічній лікарні, інший відмовився від лікування та залишив лікарню, інформує Держпродспоживслужба.

Як повідомляв УНІАН, за даними прокуратури Харківської області, вчора, 22 вересня, затримано власницю кількох магазинів у Вовчанському районі. "Є інформація, що після купівлі в магазинах цієї жінки і вживання алкогольних напоїв невідомого походження померли 6 мешканців", - зазначали в прокуратурі.