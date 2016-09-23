У Києві за рахунок інвестицій побудуть новий медцентр та відремонтують туберкульозну лікарню

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського міського голови Віталія Кличка.

Зазначається, що сьогодні мер Києва підписав інвестиційний договір між Київською міською клінічною лікарнею № 14, столичною владою і компанією ТОВ «Капитал» щодо будівництва сучасного медичного центру на вул. Зоологічній.

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«У будівництво буде інвестовано близько 174 млн грн. А загальна сума інвестицій у проект - більше мільярда грн. У медцентрі буде найсучасніше медичне обладнання, щоби рівень медицини відповідав найвищим стандартам”, - прокоментував Кличко.

Він нагадав, що у червні відвідав лікарню №14. На її території, площею більше 5 га, розміщено багато старих нефункціонуючих аварійних будівель, які побудовані у 80-ті та 90-ті роки. Щоб виправити ситуацію, був проведений інвестиційний конкурс і визначено переможця - ТОВ «Капитал».

Кличко при цьому підкреслив, що інвестиційний конкурс передбачав соціальне навантаження.

“Відповідно до умов конкурсу, за рахунок інвестиційних коштів, які отримає місто, буде відремонтована Київська міська туберкульозна лікарня №2. Вона стане основним центром лікування туберкульозу в столиці. Це важливе питання для нашого міста”, - підкреслив мер.

Міський голова нагадав, що цього року також буде відкрито після ремонту 4 нових приймальних відділення і до 1 листопада - 8 травмпунктів.

У свою чергу генеральний директор ТОВ "Капитал" Віктор Рибчук запевнив, що у новому медцентрі, який побудуть на вул. Зоологічній, буде надаватися медична допомога у відповідності до кращих світових і європейських практик.

«Інвестиція велика. Це інвестиція не тільки в будівництво, а й в обладнання, у персонал, який ми будемо навчати не тільки в Україні, а й за кордоном. Ця інвестиція дасть можливість створити 560 робочих місць. Тож наш медцентр працюватиме на киян і економіку міста”, - сказав Рибчук.