У Харківській області зареєстровано вже 13 смертей від отруєнь алкоголем

У Харківській області смерті від отруєнь алкоголем зареєстровано в чотирьох районах.

Про це повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області.

У поліції зазначили, що кількість померлих в результаті отруєння алкоголем протягом сьогоднішнього дня зросла до 13 осіб. Так, сьогодні помер один чоловік у Шевченківському районі.

До цього у Вовчанському районі було зареєстровано вісім смертей в результаті вживання алкоголю, в Ізюмському та Харківському районах померли дві людини.

Читайте такожНа Харківщині кількість померлих від отруєння алкоголем зросла до 12 осібЯк повідомляв УНІАН, 22 вересня у Вовчанську Харківської області в результаті отруєння алкоголем померли шість осіб. Розпочато слідство. Правоохоронці затримали власницю магазинів, де був придбаний алкоголь.

За даними Головного управління Держпродпотребслужби в Харківській області, всього 22 вересня серед жителів області було зареєстровано 19 випадків отруєнь алкогольними напоями (ймовірно, сурогат). Із загального числа потерпілих станом на 10:30 23 вересня померли 12 осіб.