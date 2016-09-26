У Харківській області від укусів скажених тварин у цьому році постраждала 71 людина

Як повідомили УНІАН у Харківському обласному центрі здоров'я, від скажених тварин у цьому році постраждала 71 людина.

За поточний період 2016 року захворювання на сказ людей не зареєстровано.

За 8 місяців поточного року зареєстровано 49 випадків сказу серед тварин – 17 лисиць, 11 собак, по 1 випадку сказу єнотовидного собаки, вівці, куниці, корови. У 2015 році було зареєстровано 66 випадків сказу тварин: 19 лисиць, 18 собак, 18 котів.

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У той же час, у 2015 році за антирабічною допомогою звернулися 4103 постраждалих, від укусів тварин отримали призначення на антирабічне лікування 711 осіб, зокрема, 85 постраждалих від скажених тварин. У 2015 році зареєстровано 1 випадок захворювання на сказ у підлітка, жителя Печенізького району, який був покусаний власним хворим котом.

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Сказ – особливо небезпечна гостра вірусна хвороба тварин і людини, що характеризується ознаками ураження мозку, нервової системи, запалення сірої речовини головного і спинного мозку, паралічами і абсолютною смертністю. За оцінками ВООЗ, сказ входить до п'ятірки найбільш небезпечних зооантропонозів. Незважаючи на значний світовий досвід і прогрес у вивченні цієї інфекції, сьогодні сказ зареєстровано у 113 країнах світу, щорічно гине понад 50 000 чоловік і понад1 млн. тварин. Зауважимо, що в Західній Європі понад 30 років триває епізоотія сказу природного типу, основними джерелами якого є дикі м'ясоїдні тварини, в основному лисиці.