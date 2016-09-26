У Харківській області кількість загиблих від отруєння алкоголем зросла

Як передає УНІАН, про це під час брифінгу повідомила прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик.

Вона зазначила, що сьогодні, 26 вересня, зафіксований перший летальний випадок внаслідок отруєння алкоголем Борівському районі.

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"На сьогодні ситуація у нас наступна: померлих від отруєння сурогатами алкоголю у нас 13 у чотирьох районах Харківської області. Це Вовчанський район – 8 людей, Ізюмський – двоє, Харківський – двоє і додався Борівський район, де померла одна людина", - сказала Дубовик.

Окрім того, за її даними, на сьогодні внаслідок отруєння алкоголем госпіталізовано 22 людини: Вовчанський район – 7 осіб, Ізюмський – 12 осіб, Харківський – 2, Борівський – 1 людина. Вона наголосила, що в Ізюмському районі тільки 25 вересня було госпіталізовано 8 осіб.

Дубовик зазначила, що триває слідство. Максимальна санкція – до 10 років позбавлення волі. На цей час трьом підозрюваним власникам магазинів обрано запобіжні заходи. До кінця цього дня прокуратура оскаржить міри запобіжного заходу для двох підприємців, яким обрано цілодобовий домашній арешт, - прокуратура вимагатиме тримання під вартою.

Представник прокуратури області зазначила, що на цей час передчасно називати виробника алкоголю, який є небезпечним.

"Здебільшого в цих районах алкоголь продавався на розлив, тому говорити зараз про те, що підроблялася алкогольна продукція тієї чи іншої марки, передчасно. В одних районах ця рідина видавалася за коньяк, в інших – за горілку. У багатьох потерпілих вдома вилучили на експертизу тару, в якій принесли (алкоголь додому - УНІАН). Це взагалі пластикові пляшки з-під води", - наголосила Дубовик.

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Як повідомляв УНІАН, 22 вересня у Вовчанську Харківської області внаслідок отруєння алкоголем померли шість осіб. Пізніше почали надходити повідомлення про смертельні випадки і отруєння алкоголем в інших районах області.

Правоохоронці затримали трьох власників магазинів у трьох районах області, де продавався неякісний алкоголь. Слідство триває за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (виготовлення неякісних продуктів, що спричинило тяжкі наслідки).

Суд заарештував господарку магазинів у Вовчанську Харківської області, де продавався сурогатний алкоголь, визначивши їй розмір застави у 275 тис. грн.

Ще двох власників магазинів, де продавався неякісний алкоголь, суд взяв під цілодобовий домашній арешт.