Львів’яни зможуть безоплатно пройти медичне обстеження у рамках акції "Здорове місто"

З 13 вересня у наметових містечках на території медичних закладів львів’ян консультують терапевт, кардіолог, педіатр, сімейний лікар та інші спеціалісти, пише Львівський портал. Усі охочі мають змогу пройти обстеження на мобільному флюорографі, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла, перевірити зір, виміряти рівень глюкози в крові, пройти електрокардіографічне дослідження, УЗД молочних залоз тощо.

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Отримати консультацію та пройти обстеження можна з 11:00 до 16:00 за вказаними адресами:

27.09.2016 – на території 2МП, вул. Симоненка, 4

28.09.2016 – на території ДП, вул. Повітряна, 99

29.09.2016 – на території АСМ 3МКЛ, вул. Величковського, 30-А

30.09.2016 – на території 2-е ПВ 6МП, м. Винники

Також 1 жовтня з 09:00 до 13:00 на базі міської дитячої клінічної лікарні (вул. Орлика, 4) безкоштовно обстежуватимуть дітей: УЗД внутрішніх органів, УЗД кульшових суглобів, діагностика захворювань шкіри, консультації ортопеда-травматолога, невролога, отоларинголога.

Нагадаємо, профілактичну акцію «Здорове місто» ініціюють з метою збереження і покращення здоров’я львів’ян, пояснюючи, що рання діагностика хвороби і своєчасне лікування запобігає смертельним ускладненням.