На Харківщині кількість загиблих від отруєння алкоголем зросла до 18 осіб

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

За відомостями прокуратури, протягом останньої доби внаслідок отруєння алкоголем у Вовчанському районі померло двоє людей, у Ізюмському, Харківському та Борівському районах – по одній людині.

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Кількість госпіталізованих внаслідок отруєння сурогатним алкоголем на цей час становить 21 особу.

«Зараз у Борівському районі проводиться низка обшуків та інших оперативно-слідчих дій у ймовірних розповсюджувачів сурогату на території цього району», - додали у прокуратурі.

У відомстві також зазначили, що апеляції на запобіжний захід господарям магазинів в Ізюмському та Харківському районах, яким обраний цілодобовий домашній арешт, сьогодні направлені до апеляційного суду. На цей час розгляд справи не призначений.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали трьох власників магазинів у трьох районах області, де продавався неякісний алкоголь. Слідство триває за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (виготовлення неякісних продуктів, що спричинило тяжкі наслідки).

24 вересня у Вовчанську Харківської області суд арештував господарку магазинів, де продавався сурогатний алкоголь, визначивши їй розмір застави у 275 тис. грн.

25 вересня в Харківській області суд взяв під цілодобовий домашній арешт двох власників магазинів, де продавався сурогатний алкоголь.